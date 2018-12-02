Şenol Güneş: Bazen yorum yaparken, teknik adamları yok etmek adına yorum yapmamak lazım

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş değerlendirmelerde bulundu.

Maçtan önce yayıncı kuruluş BeINSports'ta kadroyu değerlendiren Tümer Metin, Tugay Kerimoğlu ve Önder Özen'e göndermelerde bulunan Güneş, "Kazanmak önemli ama nereden baktığınıza bağlı. Neyi kazandık? Maçı kazandık. Çok yoğun bir yolculuktan geldikten sonra bugün bu maçı kazanmak çok önemli. Arkadaşların hevesi var, Türk futbolu adına herkes bir şeyler yapmak istiyor. Biriyle ilgili suçlamalar yaparken, dikkat etmek gerekir. Oynayan oyuncular, oynamayan oyuncular, Bunları bilmemiz lazım, konuşurken dikkatli olmak lazım" dedi.

Teknik konularda yorum yaparken herkesin dikkatli olmak zorunda olduğunu ifade eden Güneş, "Maçtan önce öyle bir görüntü vardı ki, herkes bana mesaj attı. Lens'in oynaması mucizeydi, oynatmak istemezdim. Töre ve Gönül dün ter idmanına çıktı, Atiba ya da Love ile başlayabilirdim, Medel ve Quaresma beklediğimin daha altında oynadı. Necip ve Dorukhan çok dinamikti. Bizim kazanmamız kimseyi rahatsız etmesin. Öncelikle bunu bilelim. Bazen yorum yaparken, teknik adamları yok etmek adına yorum yapmamak lazım. Bizden küçük insanlar, futbolculuk yaptılar ama her şeyi yok etmek için yorum yapılmasını doğru bulmuyorum. Bazen siyah ve beyaz yoktur, bazen gri vardır. Kamuoyunda bazı şeyler yanlış anlamlandırılıyor" şeklinde konuştu.