Şenol Güneş: Beni de taraftar bu şekilde desteklese ben de gol atarım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Şenol Güneş, "Takım olarak kazanmak için sahaya çıktık. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Rakip dirençli ve disiplinliydi. Samet Hoca, bunu iyi yapabilen bir hoca. Mağlubiyetleri bizden az bir takımla oynadık. İyi oynadık goller bulduk ama 2-0'dan sonra düşüşlerimiz oldu, oyun disiplini koptu. İyi oynamak bazen bize rakip oluyor, onun altında eziliyoruz. Burak Yılmaz, Adem Ljajic ve Kagawa ile oynadığımız dönemde rakip fazla geldi. Bursaspor da iyiydi, onlara da başarılar diliyorum. Tribünlerin dolması, desteği, takımı da etkiliyor. Biz de her geçen gün taraftarın desteğini daha da arkamıza alıyoruz, oyun kalitemiz de giderek artıyor. Bu durumdan memnunum." dedi.

Burak Yılmaz'ın golleri ve taraftarla barışması hakkındaki soruya yanıt veren Şenol Güneş, "Burak Yılmaz'ın kalitesi belli. Beşiktaş'ı seviyor. Beşiktaş'ın bağrından çıkmış bir isim. Takımı için en iyisini yapmaya çalışan bir isim, örnek gösterilmesi gereken bir isim. İma kırılmaları oldu, daha dikkatl olmalı. Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın ona ihtiyacı var. Arzusunu ve isteğini görüyorum. Golden çok takımın oynamasına çok etkisi var, herkes gollerini görüyor ama bu yönü de güçlü. Güçlü ve moralli olması lazım. Attığı gol, taraftarın desteğine göre az. Ben de oynasam sahada, beni de taraftar bu şekilde desteklese ben de gol atarım. Tabii ki bugün goller ve desteğe sevindim." açıklamasını yaptı.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili soruyu da yanıtlayan deneyimli teknik adam "Biz bu maçı kazandık ve şimdi Yeni Maltyaspor maçıan odaklanacağız. Sadece maçlara odaklanacağız ve kazanmaya çalışacağız. Eksiklerimizi düzeltip, zor bir Malatya maçı oynayacağız. Lig yarışının ne olacağına daha sonra bakarız. Güzel futbol, alınan sonuçlara göre değişir." ifadelerini kullandı.