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Şenol Güneş: Beşiktaş tarihine altın bir sayfa ekleme fırsatı

Şenol Güneş devre arası taktik değil, motivasyon konuşması yaptı: Bu maçı buraya siz getirdiniz, altından kalkacak olan da sizsiniz. Ben size inanıyorum. Siz de kendinize inanın, savaşın, başarırız.

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SARPSBORG karşısında ilk yarıda dökülen ve soyunma odasına 2-0 mağlup giden Beşiktaş’ın ikinci yarıdaki şahlanışının nedenini herkes merak ediyordu. Akşam, Şenol Güneş’in devre arasında soyunma odasında yaptığı konuşmaya ulaştı. Birçok maçın devre arasında oyuncularına rakip hakkında teknik ve taktik bilgi veren Güneş, bu kez farklı bir yöntem seçti. Maçın oynandığı saha gibi, soyunma odası da buz kesmişti. İçeriye giren Tecrübeli çalıştırıcı Güneş, oyuncularına şu motivasyon konuşmasını yaptı:

BEŞİKTAŞ RUHU

Bu futbol size de Beşiktaş’ın ismine de yakışmıyor. Mağlup olursak bunu kimseye açıklayamayız. Siz Şampiyonlar Ligi’nden yenilgisiz çıkmış takımsınız. 2. yarıda bu maçı çevireceğiz. Size güveniyorum, inanıyorum. Siz de kendinize inanın, başarırız. Şimdi çıkın, nasıl 2-0 geriye düştüyseniz, bunun altından kalkın. Bu maçı döndürecek olan sizsiniz. Bu işi başaracaksınız. Beşiktaş ruhunu sahaya koyun. Sonuç da gelir. Bu sizin için Beşiktaş tarihine altın bir sayfa ekleme fırsatı.

(Aksam)

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