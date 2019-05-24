Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında son maçına çıkıyor
Beşiktaş ile 4 yılda 198 resmi maça çıkan teknik direktör Şenol Güneş, bu süreçte 116 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi elde etti. Güneş, Kara Kartal’a rekorlarıyla veda ediyor.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de 2018-19 sezonunu Vodafone Park’ta oynayacağı Kasımpaşa maçıyla tamamlıyor. Trabzonspor’un 2 puan önünde 3. sırada yer alan Siyah-Beyazlılar, taraftarına galibiyetle veda edip üçüncülüğü korumak istiyor. Ancak maçın bir diğer önemi, teknik direktör Şenol Güneş’in vedası olacak. 12 Haziran 2015 tarihinde Beşiktaş'a imza atan Güneş, 2 şampiyonluk yaşadığı Siyah-Beyazlı takımla son maçına çıkıyor.
KARA KEDİ GİRDİ
Daha ilk sezonunda Kartal’ın 7 yıllık şampiyonluk hasretini dindiren ve tribünlerin sevgilisi haline gelen tecrübeli hoca, Devler Ligi’nde yakaladığı başarı ve üst üste 2. Şampiyonlukla gönüllerde taht kurdu. Şampiyonluğun G.Saray’a kaptırıldığı sezon ise Avrupa’da rekor kıran ve tarih yazan Güneş, bu sezon ortasında Milli Takım ile anlaşınca tribünlerle arasına kara kedi girdi. Vodafone Park’ta yuhlandığına bile şahit olunan Güneş’in son maçında neler yaşanacağı merak ediliyor.
(Güneş)
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