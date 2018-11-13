Şenol Güneş, Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Miguel Borja'yı veto etti

ŞENOL GÜNEŞ "ÖNCE TAKIM" DEDİ

Bu sezon yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı takım motivasyonunda ciddi sıkıntılar yaşayan tecrübeli teknik adamın yönetimin 2 milyon euro kiralama bedeliyle prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı santrfor Borja için yönetime olumsuz görüş sunduğu ortaya çıktı. Güneş'e Borja transferi konusunda görüşünü soran yönetim "Benim önceliğim futbolculara olan borçların biran evvel temizlenmesi. Bunun problemini yaşıyoruz" yanıtını aldı.

Beşiktaş yönetimi son iki sezondur takiplerinde olan Palmeiras'ın Kolombiyalı santrforu için Brezilyalı kulübü ile 10 milyon euro satın alma opsiyonu konusunda da anlaşma sağladı.

GÜNEŞ: "OLUMSUZUM AMA SİZ BİLİRSİNİZ"

Bu sezon geride kalan 33 haftada sadece 12 maçta forma giyen ve 7 gol kaydeden 25 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş'in yönetime "Benim görüşüm olumsuz ama yine de patron sizsiniz siz bilirsiniz" dediği öğrenildi.

Yönetimin, Kolombiyalı Borje konusundaki temasları tecrübeli teknik adamın keyfini kaçırdığı, Güneş'in yönetimden devre arası için gerekli bütçenin olması halinde Avrupa liglerinde oynayan bir oyuncu talep ettiği ifade edildi.

(Sporx)