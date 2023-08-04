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Spor

Şenol Güneş: Bu kötü görüntüler zarar verir

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana karşısında kazanılan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, çıkan olayları hatırlatarak, 'Taraftarlar takımlarına tezahürat ile destek olur, bu kötü görüntüler sadece zarar verir.' dedi.

4 Ağustos 2023 Cuma 00:18 - Güncelleme:
Şenol Güneş: Bu kötü görüntüler zarar verir
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu. İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"Amartey geç geldi, idmansızdı. Belki daha kısa süre oynatabilirdik ama Necip sakatlandı. Amartey, gayet uyumlu oynadı. Kendisini tebrik ediyorum."

"BU GÖRÜNTÜLER OLMAMALI"

"Bizim dostluğumuz bozulmaz. Sahada şiddet görmek istemeyiz. Arnavutluk ile iyi ilişkilerimiz var. Bu görüntüler, olmadı. Kim yaparsa yapsın doğru değil. Bunu gündem yapmamalıyız."

"DESTEK TEZAHÜRAT İLE OLUR"

"Taraftarlar takımlarına tezahürat ile destek olur, bu kötü görüntüler sadece zarar verir."

"HASSANI İYİ OYUNCU"

"Tirana ile ilgili konuşmak bana düşmez ama Hassani iyi bir oyuncu. İyi bir sol ayağı var. Bu zemin, böyle bir takıma da yakışmıyor. Bugün futbolun seyir zevki biraz kenarda kaldı. Kaleci Selmani'ye de üzüldüm, umarım ciddi bir sakatlığı yoktur."

"BU ZEMİN YAKIŞMIYOR!"

"UEFA Avrupa Konferans Ligi finali de burada oynandı galiba. Bu kadar olumsuz bir zeminin olması doğru değil. Sert bir zemindi. Sanırım bu maçtan sonra da zemin değişecek. Böyle güzel bir stadyuma daha güzel bir zemin yakışır."

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