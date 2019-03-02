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Şenol Güneş: Bu maçları kazanabilirdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçı sonrası konuştu. İşte Şenol Güneş'in sözleri...

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
Karşılaşmayı değerlendiren Şenol Güneş, "İlk yarı skor olarak lehimize bitti. İkinci yarı başında da pozisyonlarımız vardı. Kayserispor'a 2 gol atıp, birçok gol kaçırmak bir tarafa ama kolay pozisyonlar vererek gol yememiz puan kaybına sebep oldu. 2-1'den sonra biraz dağıldık. Kayserispor oyunu lehine çevirdi ama bir gol bulabildik. Puan kaybettik, üzgünüz. Buradan galibiyet almalıydık." dedi.
 
Şampiyonluk yarışında arka arkaya aldıkları kayıplarıns orulması üzerine Şenol Güneş, "Puan olarak gerideyiz. Erzurumspor, Fenerbahçe ve Kayserispor ile berabere kaldık. Bu maçları kazanabilirdik. 6 puan kaybettik, elimizde 3 puan kaldı. Önümüzde Galatasaray ve daha uzakta Başakşehir var. Yukarıyı kovalayacağız. Üçüncü olmak istemiyoruz. Savaşmaya, yarışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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