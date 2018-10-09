Şenol Güneş: Bu ruhun üstüne oyun olarak koyarsak şampiyonluk rahat gelir

KARAKTERLERİNİ SAHAYA KOYDULAR

■ KONYASPOR deplasmanında 2 puan kaybeden Beşiktaş’ta Şenol Güneş, takımın kenetlenmesinden memnun kaldı. Zorlu maçta geri düşmesine rağmen oyuncuların gösterdiği karakter ve kazanma arzusu nedeniyle yüzü gülen Güneş, “Oyuncularımızın eksikken oynadığı oyun anlayışı, kazanma ruhunu, karakteri bu takımı şampiyon yapar. Bu ruhun üstüne oyun olarak koyarsak şampiyonluk daha rahat gelir. O güç bu oyuncularda mevcut” dedi.

BU HER ŞEYE BİR İSYANDI

■ İKİ sezon aradan sonra bu kenetlenmeyi ilk kez yaşadıklarını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, “Konya’da 2 puan kaybettik ama kazanma ve şampiyon ruhumuzu kazandık. Bu aslında bir isyandı… Hakeme, rakibin sertliğine her şeye karşı bir isyandı... Sahadan 3 puan ile dönmek için oyuncularımız varlarını yoklarını ortaya koydu. Hepsi zaten çok karakterli oyuncular. Bunu sezon sonuna kadar sürdürerek mutlu sona ulaşacağımıza eminim” ifadelerini kullandı.

KONSANTRE PROBLEMİ

■ GEÇEN sezonki gibi yine ligin ilk haftalarında yaşanan puan kayıplarından dert yanan Şenol Güneş, “Aynı hataları tekrarlıyoruz. Geçen sezondan feyz almamız gerekiyordu ama maalesef Avrupa dönüşü lige konsantre konusunda sorun yaşıyoruz” şeklinde konuştu. Yaşanan hakem hatalarıyla ilgili yorum yapmayacağının altını çizen Güneş, “Onlarla ilgili konuşmuyorum, konuşunca yanlış anlaşılıyor. Herkes her şeyi görüyor zaten” diyerek sitemkar sözler sarfetti.

(Gunes)