Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, savunmada sergiledikleri performansı hücuma yansıttıkları takdirde daha iyi bir takım olacaklarını söyledi.

Deneyimli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Mart Cumartesi günü İstanbulspor'u konuk edecek siyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ligde oynadıkları son 2 maçı kazandıklarını hatırlatan Güneş, "Bir süreçten geçiyoruz. Sıralama tabii önemli. Beşiktaş'ın ismi şampiyonluğa oynar. Bu sezon dalgalanma geçiriyoruz. Daha iyi oynamak durumundayız. Son maçta akılcı oynadık. Bunu daha akıcı bir oyun haline getirmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımızda daha iyi bir takım oluruz. Hücum zenginliğimiz de çoğaldığında her şey daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, savunma oyuncusu Omar Colley'in ilk 11'de forma giymesiyle rakip takımlara daha az pozisyon verdiklerinin hatırlatılması üzerine, "Her oyuncunun iyi oynaması gerekiyor. Colley de iyi Saiss de iyi bir oyuncu. Rekabetin daha üst seviyeye çıkacağı bir kadro oluşturabilirsek gelecek yılları da kurtarabiliriz. Sağda Rosier ile Onur var. Stoperde sağ ayaklı Tayyip Talha ile Welinton, sol ayaklı Colley ile Saiss var. Bu rekabet takıma olumlu yansımalı. Hem savunmayı hem de hücumu toparlamalıyız. Az gol yiyen bir takım olduk. Üç puan alınca her şey iyi." diye konuştu.

İstanbulspor'u mağlup ederek milli maçlar nedeniyle liglere verilecek araya mutlu girmek istediklerini aktaran Güneş, "İstanbulspor iyi bir takım. Fatih Tekke ile iyi oynuyorlar. Kontra atağa iyi çıkıyorlar. Genç ve koşan bir takım. Kolay bir maç olmayacak. Umarım seyircimizin önünde güzel bir futbolla maçı kazanırız." şeklinde görüş belirtti.

Deneyimli çalıştırıcı, milli maçlar nedeniyle liglere verilecek arada HangiKredi Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacaklarını aktardı.

"KARARLARIN DEĞİŞTİĞİNİ GÖRDÜM"



Sezon sonunda play-off oynanmasıyla ilgili spor kamuoyunda yer alan tartışmaları da değerlendiren Şenol Güneş, şu görüşleri paylaştı:

Böyle bir talebimiz olmadı. Görüşlerimi açık açık söylüyorum. Anlaşılmayan bir şey varsa ben buradayım. Telefonum açık. Kararlar da değişebilir. Değiştiğini gördüm. Bunları size söylerim. İstekleriniz olabilir ve şartlara göre değişimler olabilir. Beşiktaş zaten geride. Gaziantep FK maçında kırmızı kartı gösterenler başka maçı göstermediler. Karar değiştirildi. Orada olay bitti. Kötü niyet ararsak buluruz. Onlar da bulabilir. Fikirler söylenecek.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin oynadığı maçların geçersiz sayılmasıyla ilgili görüşlerine yapılan eleştirilere de cevap veren Güneş, "Oynamadan kazanılan maç var mı? Böyle bir şey diyen yok. Olağanüstü bir durum vardır. Başkanın dediği mi oldu? Olmadı. Biz bir şey istemedik. Spekülasyon." değerlendirmesinde bulundu.

"YAŞAYANLARA UMUT VE DESTEK OLMAK İSTİYORUZ"



Şenol Güneş, antrenmana davet ettikleri depremzede çocuklara ekonomik ve sosyal olarak destek olmanın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Depremlerin etkisini hala hissediyoruz. Ekonomik ve sosyal olarak çocuklara destek olmak zorundayız. Çocukları sahada oynarken görmek mutluluk verici. Bu çocukların hepsi bizim. Yaşayanlara umut ve destek olmak istiyoruz. Beşiktaş kulüp olarak okul desteği de yapacak. 6 okulun bir an evvel yapılması için herkesin destek olmasını bekliyoruz. İnşallah uygun bir zamanda biz de depremzedeleri ziyaret edeceğiz. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Sosyalleşmenin devam etmesinden yanayım. Okulların da açık olmasını isterim. Bu çocukları eve tıkarsanız psikolojik bir travma geçirilebilir.

Güneş, son olarak 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tüm sağlık çalışanlarını kutladı.