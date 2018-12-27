Şenol Güneş: Burak Yılmaz'ı istiyorum

BURAK Yılmaz 10 yıl sonra yeniden Beşiktaş’a dönüyor. 2006-08 yılları arasında Siyah-Beyazlı formayı 55 resmi maçta giyen ve 7 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, Teknik Direktör Şenol Güneş’in ısrarı sonrası ara transferde Kartal’a geçecek. Burak, Trabzon’da Şenol Güneş ile birlikte en parlak dönemini yaşamıştı.

BURAK GOL SORUNUNU ÇÖZER

Güneş’in Başkan Fikret Orman ile yaptığı transfer ve 1 yıllık sözleşme uzatma konusunun görüşüldüğü toplantıda Burak Yılmaz şartını öne sürdüğü öğrenildi. Şenol Hoca, 1 yıl daha göreve devam etmesi halinde Burak gibi bir golcüye ihtiyacı olduğunu belirterek, “2 sezondur en büyük sıkıntımız hücumda. Burak bizim bu sorunumuzu çözer” dedi.

TRANSFERİ GÜNEŞ AÇIKLAYACAK

Orman’ın da Güneş’in bu isteğine olumlu yaklaştığı ve taraftara da “Burak Yılmaz’ı hocamız istiyor. Geçmişte yaşananları bir tarafa bırakalım. Önemli olan Beşiktaş’ın başarısı. Hocamız, Burak ile bize başarıyı vaat etti” diyecek, transferin bittiğini de kamuoyuna Güneş duyuracak. Trabzonspor ile temasa geçen yönetim de 1-2 gün içinde bu işi çözecek.