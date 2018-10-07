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Şenol Güneş: Daha hızlı çıkabilseydik daha iyi pozisyonlar bulabilirdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Maçı değerlendiren Şenol Güneş, "İlk yarıda başladığımızda, 11 kişilik oyunda kontrol bizde başladık ama yavaş hücuma çıktık. Rakibin sağdan geleceğini bilmemize rağmen 2-3 defa adam kaçırdık ve bir tane penaltı oldu. Daha hızlı çıkabilseydik, daha iyi pozisyonlar bulabilirdik. Önde olduğu zaman etkisiz olan Adem'i geriye aldığımızda daha etkili oldu. Bu iyiydi, 10 kişi kaldığımız dönem için. 2. yarıda goller attık ama yine sonda bizim için beklenmeyen bir gol yedik. Bütün takım defanstaydi. Sayımızın fazla olması, işimize gelmedi, arkadan gelen oyuncu golü attı. Bizim için kayıp 2 puan. 10 kişi de olsa, 2 puan kaybederek gidiyoruz. Burada kazansaydık, katlamalı gideceğimizi düşünüyorduk. Sonuçtaki olumsuzluğumuz. 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularımın maça asılması olumluydu, bu sevindirici taraf. Şampiyon olacağımızı düşünüyoruz, bizden beklenen o, biz de taraftara onu vereceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Maçtaki hakem performansı sorulan teknik adam, "Onlarla ilgili konuşmuyorum, konuşmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Genelleme yapmayı da istemiyorum. Herkes her şeyi görüyor, ne olduğunu görüyor." cevabını verdi.

(Sporx)

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