Şenol Güneş Dele Alli'ye ulaşamadık demişti! Yıldız oyuncudan ilk açıklama geldi

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Dele Alli'ye ulaşamadıklarını açıklamıştı.

İzinli olan İngiliz oyuncunun takımın son idmanına katılması bekleniyordu. Şenol Güneş konu hakkında; "İzin verdiğimiz Dele Alli gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz." dedi.

DELE ALLİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Alli açıklamasında; "Merhaba millet. Bir sürü mesaj aldım, bu yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istedim. Kulüp, bugün bir doktor randevusuna katılmam için bana izin verdi. Yarın normal bir şekilde antrenmana geri dönüyorum." sözlerini yazdı.