İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2023 Çarşamba / 1 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0467
  • EURO
    20,6987
  • ALTIN
    1204.83
  • BIST100
    5001.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şenol Güneş Dele Alli'ye ulaşamadık demişti! Yıldız oyuncudan ilk açıklama geldi
Spor

Şenol Güneş Dele Alli'ye ulaşamadık demişti! Yıldız oyuncudan ilk açıklama geldi

Beşiktaş'ta sezon başında Everton'dan kadroya katılan Dele Alli, bekleneni verememişti. Beşiktaş Teknik Dİrektörü Şenol Güneş, bugün yaptığı açıklamada tatile giden Dele Alli'nin henüz dönmediğini ve yıldız oyuncuya ulaşamadıklarını açıklamıştı. Dele Alli'den ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

22 Mart 2023 Çarşamba 22:43 - Güncelleme:
Şenol Güneş Dele Alli'ye ulaşamadık demişti! Yıldız oyuncudan ilk açıklama geldi
ABONE OL

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Dele Alli'ye ulaşamadıklarını açıklamıştı.

İzinli olan İngiliz oyuncunun takımın son idmanına katılması bekleniyordu. Şenol Güneş konu hakkında; "İzin verdiğimiz Dele Alli gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz." dedi.

DELE ALLİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Alli açıklamasında; "Merhaba millet. Bir sürü mesaj aldım, bu yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istedim. Kulüp, bugün bir doktor randevusuna katılmam için bana izin verdi. Yarın normal bir şekilde antrenmana geri dönüyorum." sözlerini yazdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.