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Spor

Şenol Güneş: Depremzede kardeşlerimizi unutmamak için yapılan bir geceydi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenler için düzenlenen Beşiktaş-Atletico Madrid maçı ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

12 Nisan 2023 Çarşamba 23:38 - Güncelleme:
Şenol Güneş: Depremzede kardeşlerimizi unutmamak için yapılan bir geceydi
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'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası kapsamında karşılaştıkları Atletico Madrid'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Şenol Güneş maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Özel bir akşam. 11 ilimizde deprem sebebiyle, orada bulunan kardeşlerimize hem destek olmak hem de unutmamak için yapılan bir geceydi. Atletico Madrid Başkanı, hocası ve oyuncularına teşekkür ediyorum. Böyle bir zor dönemde, hafta arasında bir maç için buraya geldiler ve müsabaka oynadılar.

DUYGULARI HİSSETTİRMEK ÖNEMLİ

Atletico Madrid'in iyi oyuncuları var, kaliteli bir takım. Köklü bir takım, Beşiktaş gibi 1903 yılında kuruldu. İki camiaya yakışır şekilde birliktelik oldu. Duyguları hissettirmek çok önemli. Sadece maddi destek vermenin yanında, manevi olarak onların yanında olduğumuzu söyledik. Başkanımız, yönetim kurulumuz, oyuncularımız her türlü desteği yapmaya çalıştı. Sürdürülebilir olay olması gerekiyor. Güzel bir gece oldu.

"Futbol adına tartışmaya girmeyi doğru bulmuyorum. Rakibin oyuncuları yormadan oynaması, bizim de aynı şekilde. Hissettirmek çok önemliydi. Buraya gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel gecenin devamının gelmesini istiyorum. Boş haftalarda yine böyle müsabakalar yapılabilir."

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