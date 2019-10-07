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Şenol Güneş: Dört büyüklere bakarsak Trabzonspor, biraz daha az sorunlu

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın bu yıl sezon başından bu yana üst üste aldığı başarısız sonuçlara dair teknik direktör Abdullah Avcı hakkında açıklamalar yaptı.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın bu yıl sezon başından bu yana üst üste aldığı başarısız sonuçlara dair teknik direktör Abdullah Avcı hakkında açıklamalarda bulundu.

Tivibuspor'a konuşan Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"ABDULLAH AVCI ŞU AN BUNALIMDA"

Ben Beşiktaş'ın bağrından yetişen biri değilim. Dışarıdan gelen biri olarak Beşiktaş'a ait olma duygusunu hissettiren taraftarlar. Beşiktaş'ın durumunun geçici olduğunu düşünüyorum. Hızlı bir değişim oldu. Abdullah Avcı iyi bir karakter, şu an bunalımda, sıkıntıda. Abdullah Avcı'nın morale, güvene, yalnız kalmamaya ihtiyacı var.  Belki düşündüğünün dışında olaylar gelişti

"BEŞİKTAŞ'IN BİR ARAYIŞI VAR"

Ligdeki takımların durumunu da değerlendiren Şenol Güneş, "Dört büyüklere bakarsak Trabzonspor, biraz daha az sorunlu. Diğerleri daha çok sorunlu. Kulüplerin yapısının değişmesi gerekir. Ekonomimizi nasıl kullanacağız, yerli-yabancı konusu tartışılıyor. Biz Avrupa'da yarışan, iddialı olmak isteyen takımların bıraktığı ya da istemediği oyuncuları alıp onlarla yarışmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

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