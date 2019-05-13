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Şenol Güneş: Duygusal tepkiler olabilir

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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İşte Şenol Güneş'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

"Bu maçta 3 puan ve morale ihtiyaç vardı. Oyuncuların zaman zaman konsantrasyon eksiği vardı ama istekleri iyiydi. Kazandık ama geçen maçlarda kaybettiğimiz 3 puanların acısı var üzerimizde.

Kongreye bağlı olarak taraftarın üzerinde de dikkat dağınıklığı vardı. Duygusal tepkiler zaman zaman olabiliyor ama bunlar ileride daha büyük olumsuzluk yaratır.

"ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ, BAŞARISIZIZ"

"Beşiktaş şampiyonluğu hedefleyen bir takım. Üçüncü sıradayız ve demek ki başarısızız. İki maç kaldı ve çıkıp elimizden geleni yapacağız."

DORUKHAN TOKÖZ'ÜN SON DURUMU

"Dorukhan Toköz'ün bir sakatlığı var ama durumunun ciddi olduğunu düşünmüyorum. Yine de doktorlarla konuştuktan sonra net konuşabiliriz."

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