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Spor

Şenol Güneş: Elimizden ne geliyorsa yapacağız

Beşiktaş'ın Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'ne ziyarette bulunan teknik direktör Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

9 Şubat 2023 Perşembe 21:47 - Güncelleme:
Şenol Güneş: Elimizden ne geliyorsa yapacağız
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarette bir araya geldiği gönüllülerle, günlerdir büyük bir özveriyle gerçekleştirdikleri çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Güneş'in Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, Yardımcı Antrenörler Bayram Bektaş, Şeref Çiçek ve Eren Şafak da yer aldılar.

Minik bir taraftarın yardım merkezine gönderdiği oyuncağa iliştirdiği notu okuyarak duygulanan Güneş, ülkemizi yasa boğan deprem felaketiyle ilgili olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Hayat bize böyle bir sınav verdi. Büyük bir felaket yaşadık. Acı ölümler oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acıyı yüreklerimizde hissediyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım etmek için Türkiye ayakta. Sadece Türkiye değil Dünya ayakta. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Kulübümüzün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulumuzun öncülüğünde üstün gayretleri var. Sevdiğimiz insanlar enkaz altında ya da dışında yardım bekliyor. Depremzede vatandaşlarımız için elimizden ne geliyorsa yapacağız.

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