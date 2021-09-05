Şenol Güneş: Enes Ünal adına üzüldüm

5 Eylül 2021 Pazar 00:32 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 00:32

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cebelitarık'ı 3-0 yendiğimiz maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cebelitarık'ın ilk bölümde bozmayı başardığını kaydeden Güneş, "Kazanılması gereken bir maçtı. 3 puan almak önemli. Zaman zaman saha içinde zorlandık ama Cebelitarık, rakiplerine 45-60 dakika dayanabiliyor. Bazen iyi çıkabiliyorlar, rakiplerini bozabiliyorlar. Fizik gücünü kullanan, kapasitesini bilen, beklentisi olmayan ve rahat olan bir takım. Bizim takım, oyun başındaki doğru oyununun sonucunu almadı. Yapmamamız gereken değişiklikler yaptık. Dinlenmesi gereken oyuncular vardı." dedi.

"ENES ÜNAL ADINA ÜZÜLDÜM"

Enes Ünal'ın penaltıyı kaçırmasına üzüldüğünü söyleyen deneyimli hoca, "Enes adına üzüldüm. Penaltıyı iyi atan bir oyuncuydu. Kaçırınca iyice oyundan koptu. İkinci yarı girenler katkı yaptılar. Daha farklı bitebilirdi. Pozisyon da verdik, hatalarımız vardı. 6-7 olabilirdi. Norveç 3-0 yendi onları, Hollanda 7-0 yendi. Genel averajda bu skorlar önemli olacak." ifadelerini kullandı.

"HOLLANDA'YI YENMEK AMACIMIZ"

Hollanda'yı yenmenin önemine değinen tecrübeli antrenör, "Deplasmanda 2. maçımızdı Norveç sonrası. 2 maçı da kazandı. 3. deplasman maçına gideceğiz. İyi bir maç olur. Kazanmak istiyoruz, berabere kalsak bile avantaj getirebilir. Letonya ve Karadağ'ı yensek avantajımız büyük olurdu. Şimdi Hollanda'yı yenersek yine büyük bir avantaj elde ederiz. Amacımız bu." dedi.

"HOLLANDA MAÇI FARKLI OLACAK"

Zeminin kendilerini zorladığını da söyleyen Şenol Güneş, "Rakibin oyunu, tarzı, zemin, hakem, hava durumu her şey etkileyebilir. Dün idman yaparken oyuncular baya rahatsızdı. İlk 11'de olmayan oyuncuların tereddütleri de vardı. Girince adaptasyon problemini giderdiler. Suni çimin top oynarken farklılığı var. Topun kullanımında çok hatalar oldu. Bunu da zemine bağlamak lazım. Oynayacağımız Hollanda maçı farklı olacak. Zemin ve rakip farklı. Daha iyi oyunculara karşı bizim oyuncularımız da farklı oynayacak. Bekliyorum bunu. Karadağ bize oynarken daha hırslıydı, orada dağıldı. Tam tersi de olabilir. Geçmişte oynanan maçların önümüze konulmasından çok, Hollanda maçını nasıl kazanırız onu düşüneceğiz." diye konuştu.