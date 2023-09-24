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Spor

Şenol Güneş, Eric Bailly için kararını verdi!

Beşiktaş'a transferiyle taraftarda soru işaretlerine neden olan 29 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Eric Bailly performansıyla endişeleri giderdi.

Fanatik24 Eylül 2023 Pazar 10:26 - Güncelleme:
Şenol Güneş, Eric Bailly için kararını verdi!
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Kara Kartal'ın son transferlerinden olan Eric Bailly, Beşiktaş formasıyla açılışı UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge karşısında yapmıştı. Belçika temsilcisi karşısında 84 dakika sahada kalan Fildişi Sahilli stoper, ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekmişti.

GÖRÜŞLERİ DEĞİŞTİRDİ!

Takımdaki birçok Afrikalı futbolcunun Ocak ayındaki Afrika Uluslar Kupası'na katılacak olması ve siyah beyazlıları lig ortasında yalnız bırakma durumunun doğacağı için taraftarlar, Bailly hamlesine soğuk bakmıştı. Sosyal medyada yapılan yorumlar, Bailly'nin alınmaması üzerineydi. Ancak tüm bunlar Brugge karşılaşmasıyla değişti.

EKSTRA İDMANLAR DA YAPTI

Deneyimli ismin performansı, teknik ekip gibi taraftarları da memnun etti. Bailly, başarılı oyununun karşılığını bugün alacak. Kayserispor karşısında Beşiktaş'ın stoper hattında Omar Colley'le beraber Bailly'nin oynaması bekleniyor. Takım antrenmanlarına ek olarak bireysel çalışmalar da yapan başarılı isim, Kayserispor karşısına tam hazır olarak çıkacak.

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