Sözlerine "Önce Allah'ıma şükrediyorum" diyerek başlayan Şenol Güneş, Fransa'dan lider dönen futbolcularını tebrik etti.

Güneş "Bütün oyuncularımız iyi niyetle, samimiyetle, çalışarak buraya kadar geldiler. Bugün de kazanarak ayrılmak güzel olurdu ama Fransa iyi bir takım. Tedbirli oynamak zorundaydık. Oyuncularımız iyi niyetini ortaya koydu, hak ettikleri 1 puanı aldı. Zor bir maçtı. Sadece stattaki değil, dünyanın her yerindeki Türk taraftarlarımızın beklentisini biliyoruz. Sorumluluğumuz ağır, kolay değil. Umudu verdik, o umudu mutluluğa çevirmek istiyoruz. Biraz daha gayret ve çalışma istiyor. Bu sonuç bize mesafe aldırdı. Oyuncularımı alınlarından öpüyorum. Grupta avantajlı durumdayız, lider bitirebiliriz ama hala garantimiz yok. Lider olarak çıkma şansımız var. Tüm Türkiye olarak 1 ay sonraki maça hazırlanmak zorundayız. Karanlıktan aydınlığa gidiyoruz. Her alanda iyi olalım" ifadelerini kullandı.