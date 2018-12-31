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Şenol Güneş Galatasaray'dan Selçuk İnan'ı istedi

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, Selçuk İnan'ı istedi.

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Beşiktaş ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş'in bir süre önce yönetime verdiği listede Burak Yılmaz'ın yanı sıra üç de sürpriz isim yer aldı. Tecrübeli çalıştırıcının, West Ham United'a gitme ihtimali yüksek olan Gary Medel'in yerine Galatasaray'ın kaptanlığını yapan Selçuk İnan'ı düşündüğü öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımla 2019 yılına kadar sözleşmesi olan Selçuk'un yıllık ücreti 2 milyon 950 bin Euro. Ayrıca maç başına 25 bin Euro kazanıyor. 

Selçuk İnan'ın Galatasaray'da istediği süreyi alamamasından dolayı rahatsız olduğu biliniyor. Güneş'in forvete istediği Burak Yılmaz'la prensipte anlaşan Beşiktaş yönetimi, bu transferi gerçekleştirmek için oyuncunun kulübüyle yaşadığı sorunları çözmesini bekliyor. 

ZEKİ İHTİMALİ YÜKSEK

Şenol hocanın listesindeki diğer iki isim Zeki Yavru ve Mustafa Yumlu. Trabzonspor'da gönderilecekler listesinde yer alan Zeki Yavru'nun düşük maliyeti, bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltiyor. Ancak Mustafa Yumlu, sağ bacak çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı için değerlendirme dışı bırakıldı.

(Sabah)

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