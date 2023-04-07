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Spor

Şenol Güneş gelecek sezon kadroda olmayacak isimleri belirledi

Beşiktaş'ta gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Şenol Güneş 4 ismin üzerini çizdi.

7 Nisan 2023 Cuma 16:16 - Güncelleme:
Şenol Güneş gelecek sezon kadroda olmayacak isimleri belirledi
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Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer planlaması devam ederken, diğer yandan da iç transferde hareketlilik sürüyor. Bu doğrultuda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gelecek sezon kimin kalıp, kalmayacağına karar vermeye çalışıyor.

4 İSMİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Gelen son haberlere göre Romain Saiss, Kevin N'Koudou ile Dele Alli'nin ayrılması kesindi. Bu 3 futbolcunun arasına bir isim daha eklendi. Bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Jackson Muleka da tamamen düştü. Genç oyuncu ile iplerin kopma noktasına geldiği ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı öğrenildi.

2 İSİM BELİRSİZ

Öte yandan bir türlü beklenen performansı veremeyen Tayfur Bingöl de geleceği merak edilen oyunculardan biriydi. Fakat Güneş'in bu konuda henüz net bir karar vermediği bildirildi. Teknik heyet ile hazırlanacak rapor doğrultusunda Tayfur için son karar verilecek. Bu arada Valentin Rosier'in durumunun da gelecek ay yeniden değerlendireceği ve bir karar alınacağı belirtildi.

Jackson Muleka, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 5 gol 1 asist kaydetti.

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