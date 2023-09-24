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  • Şenol Güneş gitmesini istedi! Beşiktaş'ta Jean Onana sorunu
Spor

Şenol Güneş gitmesini istedi! Beşiktaş'ta Jean Onana sorunu

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı 23 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Jean Onana'nın performansından teknik direktör Şenol Güneş memnun kalmadı. Deneyimli çalıştırıcının oyuncunun başka bir takıma transferi için yönetim ile konuştuğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Takvim24 Eylül 2023 Pazar 10:42 - Güncelleme:
Şenol Güneş gitmesini istedi! Beşiktaş'ta Jean Onana sorunu
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Beşiktaş'ın Fransız ekibi Lens'ten kadrosuna kattığı ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı Jean Onana, şu ana kadarki performansıyla beklentilerin altında kaldı.

23 yaşındaki Kamerunlu orta saha ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

GÜNEŞ GİTMESİNİ İSTEDİ

Bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Kara Kartal'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in Süper Lig'de 2 maçta 2 dakika, Konferans Ligi'nde ise 4 maçta 108 dakika süre verdiği futbolcudan memnun olmadığı ve oyuncunun kiralanmasını talep ettiği gün yüzüne çıktı. Onana konusunu yönetimle de görüşen Güneş'e siyah beyazlı kurmayların, "Onana'yı yeni transfer ettik. Taraftardan çok fazla tepki çekeriz" diyerek bu isteği reddettiği iddia edildi.

ŞANS BULMASI ÇOK ZOR

Gelen son haberlere göre; Kartal'ın hocası Güneş, bonservisine 4 milyon Euro ödenen 1.89 boyundaki futbolcuyu takımın seviyesinde olmadığı için de ideal 11'de düşünmediği ortaya çıktı. Doğru düzgün forma şansı bulamayan oyuncunun geleceği tartışma konusu olurken, yönetimin Onana'nın oynamasını beklediği de gelen haberler arasında yer aldı.

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