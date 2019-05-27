Fransa - İzlanda maçlarına değinen Güneş, "Oynayacağımız iki hazırlık maçında daha önce çağırıp oynatamadığımız oyuncularımızı denemek istiyoruz. üm oyuncular bizim için değerli. Kadroya çağrılmayan oyuncular da zamanı gelince bizlerle olacak. Hayali, hedefi olan oyuncular kendilerini hazır tutmalı. Milli Takıma herkesin kapıları açıktır Fransa maçında Konya'da daha önceki maçlarda olduğu gibi aynı heyecan ve coşkuyu bekliyoruz. İki maçta 6 puan var. 4 puan çok iyi. 3 puan sadece İzlanda'yı yenmek, iyi derim. Bu jenerasyonun önümüzdeki 10 yıla damga vuracabileceğini düşünüyorum. 4 yılda Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katlımayı arzuluyorum" ifadelerini kullandı.

Bizde o niye alınmadı falan deniyor ya Fransa için ne deniyor bilemiyorum. Bu maçı imtihan maçı olarak değerlendiriyorum. Kağıt üzerinde Fransa'ya kaybedip İzlanda maçını kazanmaya evet diyebilirim

YABANCI TARTIŞMASI KONUSU

Yabancı tartışması... Biz nasıl yabancı alıyoruz? İngiltere, İspanya, Almanya'nın aldığı oyuncuları alabiliyor musunuz? Siz 5 milyona şampiyon olmak için oyuncu alıyorsunuz. Almanya sizden yatırım için Bruma diye bir oyuncu alıyor. Biz onlardan yaşlı, futbol hayatının sonuna gelmiş oyuncular alıyoruz. Sonra o takımlarla yarışmak istiyorsunuz

Nasri, çok iyi oyuncu değil mi? Türkiye'de ne yaptı? Dünya çapında dediğin oyuncu burada son dönemini oynuyor. Burada kendine gelip tekrar Avrupa'ya gidenler var. Asıl bunu alkışlamak lazım.