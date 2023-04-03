Şenol Güneş ile birlikte bambaşka bir Beşiktaş!

Kadıköy'de oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek sezonun en kritik galibiyetlerinden birine imza atan Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı taraftarlara mutluluk yaşatmaya devam ediyor.

Sezona teknik direktör Valerien Ismael'le başlayan ancak Fransız teknik adamla 12 hafta devam ettikten sonra tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'i takımın başına getiren Beşiktaş, üst üste aldığı puanlarla lig yarışında varlığını hissettirmeye başladı.

Lider Galatasaray'la arasında 11 puan fark olan siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle Avrupa'ya gitmek için de kritik bir 3 puan kazandı.



YENİ BİR GALİBİYET SERİSİNE BAŞLADI

Güneş'in göreve gelmesinin ardından çıktığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı ekip, üst üste kazandığı maçlarla galibiyet serileri oluşturmayı başardı.

Ismael döneminde sadece 3 maç üst üste kazanabilen Beşiktaş, Güneş'le birlikte ilk serisinde peş peşe 5 galibiyet aldı.



Söz konusu dönemde Adana Demirspor, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor, Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, daha sonra 3 maçta 3 puan sevinci yaşayamadı. Beşiktaş, ardından MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe'yi yenerek ikinci serisinde art arda 4 galibiyete ulaştı.



ŞANSSIZLIKLARINI KIRDI

Şenol Güneş, Beşiktaş'taki ikinci döneminde daha önce elde edemediği galibiyetlere de imza attı.

Siyah-beyazlı takımda 2015-2019 yılları arasında görev aldığı ilk döneminde Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi deplasmanda hiç mağlup edemeyen deneyimli çalıştırıcı, ikinci döneminde bu iki zorlu deplasmandan 3'er puanla çıkmayı başardı.

Fenerbahçe'ye lig ve kupada daha önce 5 kez konuk olan Güneş yönetimindeki Beşiktaş, bu müsabakalardan 3 yenilgi, 2 beraberlikle ayrılırken, dün oynanan derbide bir ilki başararak Kadıköy'den 3 puanla ayrıldı.



Güneş, siyah-beyazlı takım için en zorlu deplasmanlar arasında kabul edilen Medipol Başakşehir'den de bu sezon 3 puan aldı. Güneş idaresindeki Beşiktaş, daha önce 4 kez konuk olduğu Başakşehir'den 3 yenilgi, 1 beraberlikle ayrılırken bu sezon rakibini 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı.



KADIKÖY'DE EKSİK KALIP 4 GOLLE KAZANIYOR

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında elde ettiği 4-2'lik derbi galibiyeti, ilginç bir istatistiği de ortaya çıkardı.

2004-2005 sezonunda Kadıköy'de oynanan ve kaleci Oscar Cordoba'nın oyundan atılması sonrasında Daniel Pancu'nun kaleye geçtiği derbiyi 10 kişiyle 4-3 kazanan Beşiktaş, bu galibiyetin ardından 15 yıl boyunca Fenerbahçe deplasmanında sevinç yaşayamadı.

Siyah-beyazlı takımın bu galibiyet hasreti ise 2020-2021 sezonunda sona erdi. Beşiktaş, söz konusu müsabakanın 50. dakikasında Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen bu derbiden de 4-3 galip ayrılarak 15 yıllık hasrete son verdi.



Siyah-beyazlı ekip, Kadıköy'de aldığı son 2 galibiyette olduğu gibi dün oynanan maçı da eksik ve galip tamamlamayı başardı.

51. dakikada Welinton Souza'nın ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmesiyle 10 kişi kalan Güneş'in öğrencileri, 90 dakikanın sonunda 4 gollü bir galibiyete imza attı.



GOLCÜLER KENDİNİ BULDU

Siyah-beyazlı takıma Fenerbahçe derbisinde galibiyeti getiren golleri atan isimlerden Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar, Şenol Güneş'in elinde yeniden eski günlerine döndü.

Güneş göreve gelmeden önce sürekli yedek kalan ve sadece 1 gol atabilen Cenk Tosun, tecrübeli teknik adamın kulübeye geçmesinin ardından 11'in değişmez isimleri arasına girdi.

'Tosun Paşa' lakaplı golcü oyuncu, Güneş'le birlikte geçirdiği dönemde 11 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı takımın bir diğer golcüsü Vincent Aboubakar da Güneş'le birlikte gollerine ara vermeden devam eden isimlerden oldu.

Ara transfer döneminde üçüncü kez Beşiktaş'a transfer olan Aboubakar, üst üste 4. maçında da gol sevinci yaşarken bir Fenerbahçe derbisini daha boş geçmedi.

Aboubakar ayrıca, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlarda 4. golünü kaydetti. Kamerunlu oyuncu, sarı-lacivertlilere rakip olduğu 5 lig maçının hiçbirini kaybetmezken, Beşiktaş bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.