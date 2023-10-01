Şenol Güneş, ilk 11'ine karar verdi!

Şenol Güneş'in ekibi, Süper Lig'in 7. haftasındaki kritik Konyaspor deplasmanı için son hazırlıklarını tamamladı. Siyah Beyazlı ekipte, 4 eksik oyuncu bulunurken tecrübeli hoca, Konya deplasmanındaki ilk 11'ini şekillendirdi. Öte yandan Kartal'ın yıldız golcüsü Aboubakar'dan beklentiler yüksek.

ABOUBAKAR İÇİN ŞOV VAKTİ



Beşiktaş'ın yıldız santrforu Vincent Aboubakar, bu akşamki Konyaspor mücadelesinde Kara Kartal'ın en önemli hücum silahı olacak. Tecrübeli isim, yeşil beyazlılar karşısında ortaya koyacağı etkili futbolla rakip fileleri havalandırıp takımına zaferi getiren isim olmaya çalışacak. 4-2 sona eren Adana Demirspor maçında bu sezondaki ilk lig golünü atan Kamerunlu futbolcu, ağları havalandırmaya devam edip takımıyla beraber yeni bir seri için mücadele edecek. Teknik ekibin yönlendirmeleriyle birlikte kanat hattında forma giyen isimler de sık sık rakip ceza alanına girip Abou'ya pozisyon yaratacak.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK!



Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Konyaspor ile deplasmanda oynayacak. Karşılaşma için dün Konya'ya giden Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-Beyazlılar'da; kaleci Mert Günok'un yanı sıra, Tayfur Bingöl, Ante Rebic ve Gedson Fernandes kadroda yer almadı. Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy."

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN İLK 11 TERCİHİ!



Kartal, Konyaspor deplasmanına 4 eksikle çıkacak. Siyah-Beyazlılar'da; Mert Günok, Gedson Fernandes, Ante Rebic ve Tayfur Bingöl, kadroya dahil edilmedi. 11'deki isimlerden Mert'in yerine Ersin; Gedson'un yerine ise Chamberlain görev yapacak. Öte yandan Rashica'nın yerine de Ghezzal'in formayı almasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş'ta Konyaspor 11'inin şu şekilde olması bekleniyor; Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Eric Bailly, Omar Colley, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar...