Şenol Güneş ilk yenilgisini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, şampiyonluk yolundaki rakipleri karşısında sezonun ilk yarısında oynadığı maçların hiçbirini kazanamadı.

Siyah-beyazlı takımdaki ikinci dönemine geçtiğimiz hafta oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçıyla başlayan teknik direktör Şenol Güneş, ilk mağlubiyetini Galatasaray deplasmanında aldı.

Ümraniyespor'u 5-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ın aldığı yenilgi, Güneş'in Beşiktaş'ın başında Galatasaray derbilerindeki 4. mağlubiyet oldu.

Derbideki yenilginin ardından Güneş, Beşiktaş'la birlikte 10. kez çıktığı Galatasaray maçlarında 5 kez kazanırken, 1 kez berabere kaldı. Bu maçın ardından Güneş, Galatasaray'a karşı 4. kez kaybetti.

BEŞİKTAŞ DERBİDE 2 KAYIP VERDİ



Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier, derbinin 40. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Bir pozisyonun ardından yerde kalan ve oyuna devam edemeyen siyah-beyazlı oyuncu, sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmenin ardından oyundan alındı.

Baldırını tutarak saha kenarına gelen Rosier'in yerine 40. dakikada Tayfur Bingöl oyuna dahil oldu.

Kamp kadrosunda olmasına rağmen maçtan önce sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın kadrosuna alınmayan Arthur Masuaku'nun yerine sol bekte görev yapan Umut Meraş da karşılaşmanın 70. dakikasında da sakatlandı. Siyah-beyazlı oyuncu, yerini Necip Uysal'a bıraktı.

SON DAKİKALAR GERGİN GEÇTİ



Karşılaşmanın uzatma dakikaları çeşitli gerginliklere sahne oldu.

Bir pozisyonda taç kullanmak için topun peşinden giden Beşiktaşlı oyuncu Tayfur Bingöl'ün top toplayıcıya yaptığı müdahale sonrası Galatasaray kulübesinde yer alan oyuncular, siyah-beyazlı futbolcunun üstüne yürüdü.

Tayfur daha sonra sarı kart görürken, stat hoparlöründen "Tahriklere kapılmayın" diye anons yapıldı.