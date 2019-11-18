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Şenol Güneş: İmkan ve zaman verildiğinde biz her şeyi başarabiliriz

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Andorra galibiyeti (0-2) sonrası basına açıklamalarda bulundu.

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Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

2-0'la başladık, 2-0'la bitirdik. Bu yıl daha maçımız yok. Mart ayında hazırlık maçlarımız başlayacak. Bugün bireysel ve takım kalitesi olarak iki takım arasındaki fark skora da yansıdı. Başta bocalar gibi olduk fakat sonrasında oyunu elimize aldık. Kazanmamız gereken ve sürpriz olmaması gereken bir maçtı. İstanbul'da daha çok zorlanmıştık.

Genel olarak istekli ve iştahlı bir takım vardı. Ahmed çalışkan bir oyuncu. Sezon başında da izlemiştim, yürekten oynayan bir oyuncu. Mert Çetin ve Berkay da yeni. Mert Müldür'ü oynatamadık. Hem oyuncuları hem de maçı kazanmaya çalıştık. Taraftarımız bu soğuk havada böyle bir yerde bizimle birlikte oldu. Avrupa Şampiyonası'nda 23 oyuncu olacak ve rekabet olacak. Umarım bu şekilde devam eder.

Tabii burada imkanlar ve zamanlar çok önemli. Bizim insanımıza imkan ve zaman verildiğinde biz her şeyi başarabiliriz. Önemli olan bu başarıyı sürdürebilmek. Oyuncuların hepsi iyi niyetli. Bugün Kaan'ı görmek istedik, oyuncularımız farklı mevkileri de görmek istedik. Oyuncularımızın üstünlüğü ile rakibin sürprizine izin vermedik. Maçın tamamında oyuna hakimdik, takım kalitemiz skora yansıdı. Mert Müldür'ün sakatlığı olduğu için oynatamadık. Yeni oyuncularımızı görmüş olduk, memnunuz.

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