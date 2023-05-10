Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek yılın planlamalarını yapan siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.
Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ta 10 numara mevkiinde forma giyebilecek adaylardan birinin de Fenerbahçe'de forma giyen ve 2 senelik daha sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci olduğu iddia edildi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcıları ve scout ekibiyle yaptığı son transfer toplantısında; sözü Milli Takım'da çalışırken her zaman kadroya aldığı İrfan Can'a getirerek, "Onun gibi oyunculara da bakalım" dediği ifade edildi.
İrfan Can Kahveci de, A Milli Takım döneminde "Şenol hoca oyuncusuna güven veren bir hoca. Tecrübelerinden yararlanıyoruz" demişti.
Siyah-beyazlılar Fenerbahçe'de beklenen patlamayı yapamayan İrfan Can için sarı lacivertlilerin sezon sonu kararını bekleyecek.