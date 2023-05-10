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Spor

Sürpriz transfer girişimi! Şenol Güneş, İrfan Can'ı istiyor

Süper lig'de Şampiyonluk yarışına devam eden Beşiktaş gelecek sezona güçlü bir giriş yapmak istiyor. Siyah-beyazlıların tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş'in Fenerbahçe'de forma giyen yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'yi gelecek sezonun planlamasında takımda görmek istediği belirtildi.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 12:34 - Güncelleme:
Sürpriz transfer girişimi! Şenol Güneş, İrfan Can'ı istiyor
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek yılın planlamalarını yapan siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

ŞENOL GÜNEŞ, İRFAN CAN'I İSTİYOR

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ta 10 numara mevkiinde forma giyebilecek adaylardan birinin de Fenerbahçe'de forma giyen ve 2 senelik daha sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci olduğu iddia edildi.

"İRFAN CAN'A BAKALIM"

Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcıları ve scout ekibiyle yaptığı son transfer toplantısında; sözü Milli Takım'da çalışırken her zaman kadroya aldığı İrfan Can'a getirerek, "Onun gibi oyunculara da bakalım" dediği ifade edildi.

MİLLİ TAKIM ZAMANI ÖVMÜŞTÜ

İrfan Can Kahveci de, A Milli Takım döneminde "Şenol hoca oyuncusuna güven veren bir hoca. Tecrübelerinden yararlanıyoruz" demişti.

FENERBAHÇE'NİN KARARINI BEKLEYECEK

Siyah-beyazlılar Fenerbahçe'de beklenen patlamayı yapamayan İrfan Can için sarı lacivertlilerin sezon sonu kararını bekleyecek.

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