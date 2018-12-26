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Şenol Güneş isim verecek Fikret Orman alacak

Son iki sezondur Şenol Güneş’in onay vermediği transferlerin yapılması ve alınan başarısız sonuçlar yönetimi politika değişikliğine zorladı. 2. yarı Güneş’in raporuna uyulacak.

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BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş sezon başında yönetimden bir golcü ve sağ bek transferi yapılmasını istemişti. Ancak yönetim Alvaro Negredo’yu satmasına rağmen yerine başka bir golcü almadı. Vagner Love, Mustafa Pektemek ve Cyle Larin de bekleneni veremeyince, Beşiktaş bu bölgede çok büyük sıkıntı yaşadı. Aynı şekilde Gökhan Gönül’ün sakatlığında sağ bekte de ciddi sorunlar çıktı. Şenol Güneş genelde ana mevkisi sağ bek olmayan oyuncularla bu gediği kapatmaya çalıştı. Ancak ilk yarıda takımın durumu camiada sert tartışmaların da yaşanmasına yol açtı. 

ÖNCELİKLE MALİ SORUNLARI ÇÖZÜN 

Şenol Güneş’le yapılan istişarelerde ikinci yarıda yeniden yapılanma için adımlar atılması kararlaştırıldı. Şampiyonluk şansının hâlâ güçlü bir şekilde korunduğu vurgulanan görüşmelerde, Güneş’in istediği yöntemlerin hayata geçirilmesi için özverili bir şekilde çalışılacağı belirtildi. Şenol Güneş ise öncelikle mali konuların çözülmesini, oynayan futbolcuların alacakları- nın zamanında ödenmesini istiyor. Bu nedenle yönetimin yeni transfer yaparken, mali imkanları fazla zorlamasına da sıcak bakmıyor. 

NOEL TATİLİNDEN SONRA ZİRVE 

İkinci aşamada ise ayrılması gündemde olan oyuncularla ilgili görüşmeler var. Babel’le sözleşme yenilemek için yapılan görüşmelerde olumlu bir ilerleme yok. Alıcısı olan Lens, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Vida gibi isimlerin ayrılmasını Şenol Güneş istemiyor. Satışı- na sıcak bakılan Roco, Love, Mustafa Pektemek gibi oyuncularda ise şu anda resmi teklif olmaması nedeniyle sıkıntı yaşanıyor. Noel tatilinin ardından bu konular, oyuncuların temsilcileriyle yeniden masaya yatırılacak.

(Aksam)

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