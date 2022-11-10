Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Brand Week İstanbul'da "Spor Kültürünü Resetlemek" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

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İşte Şenol Güneş'in sözleri:

"NEREYE GİDEYİM"

"Dağlarda, yaylalarda kendimi dinledim. İsmimiz marka mı, bilemem. Trabzon'a gidiyorum, 'Trabzonspor için geldi' diyorlar. İstanbul'a geliyorum 'Beşiktaş için geldi' diyorlar. Nereye gideyim?"

"DAYAK YEDİM 'ARTİST' DEDİLER, TOP ÇARPTI 'NUMARA' DEDİLER"

"Kadına kalkan eller kırılsın. Eşim var, iki kızım var, torunlarım var. Kadına kalkan eller kırılsın. Şiddete uğrayanları çok iyi anlıyorum. Dayak yedim, 'Artistlik yaptı' deniyor. Yüzüme top geldi, 'Numara yaptı' deniyor. Ne numarası yaptım?"

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"BAŞKAN DEVAM ETMEMİ İSTERKEN KARAR DEĞİŞTİRDİ"

"TFF, bana bir görev verdi. Kötü sonuçlar geldiğinde, bunu başkasına yıkmam. Turnuvanın ortasındaydım, başkan devam etmemi istiyordu ama bir gün sonra karar değiştirdi. Kamuoyunda öyle bir düşünce oldu. Başkana da 'Nasıl isterseniz yapabiliriz' dedim. İstifa soruldu, gelişen ortamda her şey olabilir. Ben ayrılsam 'Yarıda neden bıraktınız?' denecekti. Kalsam 'Neden değişmediniz?' olacaktı. Beşiktaş'ta da aynı şey oldu, şartlar örtüştü."

"VALERIEN ISMAEL'İ SUÇLAMIYORUM, DURUM TESPİTİ YAPIYORUM"

"Şartlar itibarıyla Valerien Ismael gitmek zorunda kaldı, onun da çok katkıları oldu. Ben asla hocayı suçlamıyorum, durum tespiti yapıyorum. Ben elimdeki malzemeyi kullanarak tespit yaparım ve bunu da kamuoyu ile paylaşmak isterim."

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"STADIN İSMİNİ BEN KOYMADIM"

"Trabzonluyum, orada büyüdüm. Kızanlar oldu. 'Stadın ismi değişsin' diyorlar. İsmi ben koymadım. Trabzonspor'dan asla vazgeçmem ama Trabzonspor'dan aldığım değerleri hayata geçiren bir insanım."

"BEŞİKTAŞ'TAKİ SEVGİYİ KAYBEDERİM KORKUSU VARDI"

"Beşiktaş'a gelirken korkum vardı. Bu sevgiyi kaybederim korkusu vardı. İlk maçta, çölün suya kavuşması gibi bir duygu hissettim. Kendilerine teşekkür ederim. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımlarda futbola ortak değer veren herkese bunlar yapılmalı. Aynı geminin içerisindeyiz."