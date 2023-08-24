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Spor

Şenol Güneş, kadroyu bozmadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Pendikspor maçındaki kadroyu korudu.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 20:16 - Güncelleme:
Şenol Güneş, kadroyu bozmadı
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Güneş, kaleyi Mert Günok'a teslim etti. Savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'dan oluşturan tecrübeli teknik adam, orta sahanın merkezini Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'e teslim etti.

Siyah-beyazlı çalıştırıcı hücum hattında ise Onur Bulut, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'a görev verdi.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLARI KARŞI KARŞIYA

Dinamo Kiev'le Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren mücadele aynı zamanda siyah-beyazlı takımda şampiyonluk yaşayan iki teknik adamı birbirine rakip yaptı.

2002-2003 sezonunda Beşiktaş'la lig şampiyonluğu yaşayan ve şu anda Dinamo Kiev'in teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu ile 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarını zirvede tamamlayan Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için karşı karşıya geldi.

İki teknik adam ayrıca A Milli Futbol Takımı'nda da teknik direktör olarak görev yapmıştı.

YENİ TRANSFERLERDEN SADECE AMARTEY SAHADA

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı oyunculardan yalnızca Daniel Amartey 11 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Siyah-beyazlıların diğer transferleri Ante Rebic, Milot Rashica, Alex-Oxlade Chamberlain, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Jean Onana ise mücadeleye yedek başlarken, Beşiktaş'ın son transferi Bakhtiyor ise ilk kez Beşiktaş formasıyla esame listesinde yer aldı.

- Beşiktaşlılar, Romanya'da takımını yalnız bırakmadı

Siyah-beyazlı taraftarlar, Bükreş'te oynanan mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünlerin büyük kısmı boş kalırken, yaklaşık 3 bin Türk taraftar mücadeleyi izledi. Fenerbahçeli, Trabzonsporlu ve Galatasaraylı futbolseverler de Beşiktaş'ı Bükreş deplasmanında destekledi.

KARŞILAŞMADA İKİ ÜLKENİN MİLLİ MARŞLARI OKUNDU

Ukrayna'nın 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin 32. yıl dönümü nedeniyle karşılaşma öncesinde iki ülkenin de milli marşı okundu.

Yarın kutlanması gereken Bağımsızlık Günü nedeniyle UEFA izniyle karşılaşmada önce İstiklal Marşı okunurken daha sonra Ukrayna Milli Marşı okundu.

Dinamo Kievli oyuncular, marşın okunması sırasında Ukrayna Bayrağı açtı.

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