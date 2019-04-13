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Şenol Güneş: Kaleden başlayarak herkes iyiydi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir'i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports flaş röportajına geç gelmesinin nedeninin kendisi olmadığını söyleyen ve tepki gösteren Güneş, "Yayıncı kuruluştan bir şikayetim yok. Ancak bütün oyuncular geldi, çağırılmadım. Güntekin haklı olarak 'Hocayı bekliyoruz' diyor, ben de bekliyorum. Benden şikayetçi olunmasın diye bunu söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Maç ile ilgili görüşleri sorulan deneyimli teknik adam, "Kazanmak güzel. Oyuncularımız elinden geleni yaptı. Taraftarlara da teşekkür ederim. Topu kolay verdik, zor kazandık. Bu nedenle ilk yarıda kötüydük. İkinci yarıda tempomuzu arttırdık. Eksikler vardı ama doğrularımız daha fazlaydı. İyi bir takıma karşı sonuç aldık. İlk yarıda 15-45 arasında sıkıntılarımız oldu. 10 kişiyken, Emre çıkmıştı, gol yedik. Hem duruş hatası, hem de 5'e 3 iken gol yedik. Çok kolay yiyoruz, çok atıyoruz. Golcü takımız ama çok gol yiyoruz. Oyunun tamamında iyiyiz, bütün oyunculara teşekkür ediyorum" dedi.

"DURAN TOPTAN 2-3 GOL DAHA ATMAMIZ LAZIMDI"

Karius'un performansını değerlendiren tecrübeli antrenör, "Karius'un ilk yarıda aldığı toplar iyiydi, ikinci yarıda da öyle. Oyun formatı açısından da buna müsaitti, rakibin boyu kısa. İlk yarıda kornerden bir pozisyon buldular buna rağmen. Duran toplarda 2-3 tane daha gol bulmamız gerekiyordu. Oyuncu olarak bireysel ayrıma gitmek doğru değil ama kaleden başlayarak herkes iyiydi" diye konuştu.

Atiba ve Gökhan'ın performansına ayrı bir parantez açan Şenol Güneş, "Oyuncunun yaşıyla ilgili bir olay yok, bugün bunu gördük. Atiba'yı, Gökhan'ı ayrı bir yere koyuyorum. Çok etkiliydiler, çok başarılıydılar" diyerek sözlerini noktaladı.

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