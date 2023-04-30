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Spor

Şenol Güneş: Karanlıktan aydınlığa çıkmak için böyle bir maç bekliyorduk

Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisinin başlamasına kısa bir süre kala açıklamalarda bulundu.

30 Nisan 2023 Pazar 18:46 - Güncelleme:
Şenol Güneş: Karanlıktan aydınlığa çıkmak için böyle bir maç bekliyorduk
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Güneş, "Konum itibarıyla Galatasaray lider durumda. Biz üçüncüyüz, arada Fenerbahçe var. Puan savaşlarının devam ettiği bir yarıştayız. Yukarıya çıkmak için kazanmak istiyoruz. İhtiyacımız var. Karanlıktan aydınlığa çıkmak için böyle bir maç bekliyorduk." dedi.

Deneyimli teknik adam ayrıca, "Hava güzel, ambiyans güzel. Güzel futbol için her şey var. Sevginin, saygının olduğu, kazananın da biz olduğumuz bir derbi bekliyoruz." sözlerini kullandı.

Şenol Güneş, son olarak, "Her maçın sonucu bir başka hedefleri getirebilir. Geçmişten bugüne gelinceye kadar takımdan beklenen şampiyonluktur, aldığınız her olumsuz sonuç kötü durum getiriyor. Ondan kurtulmak için güzel futbol, güzel sonuçlar gerekiyor. Geride olmamıza rağmen takımda iyi bir hava var. Bugünkü maçta yapacaklarımız bize yeni işaretler verecektir. Galatasaray iyi bir takım, iyi bir hocaları var. Durumları bizden iyi. Bugün kazanırsak çok daha olumlu şeyler söyleyebiliriz." diye konuştu.

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