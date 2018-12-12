Şenol Güneş: Kaybedilmemesi gereken takımlara kaybettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyunculardan Mustafa Pektemek, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş basın toplantısından önce yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ''Şu an eksik diye bir şey yok. Sahaya çıkacak olan 11'imizdeki arkadaşların hepsi kazanma isteğiyle sahaya çıkacak. Kendi sahamızda oynuyoruz. Kazanıp, 3 puanla turu geçmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

İşte Şenol Güneş'in basın toplantısında öne çıkan sözleri...

''Şu an maça hazırız. Oyuncularımız kazanma ruhuyla sahaya çıkacak. Umarım üstün oynayıp 3 puan alarak turu geçeriz.''

''Beşiktaş büyük bir kulüp, büyük bir camia. Zaten Avrupa'da yarışmak için Türkiye liginde oynuyorsunuz. Kulübün değerini, oyuncuların değerini yukarıya çıkamak istiyorsunuz. Herkes zirvede olmak ister. Önemli olan oraya turunum onu başka zirvelere taşımaktır. Genelde Türk takımları için fazla olan, mağlubiyet sayısını azaltmak önemlidir. 3 maç kaybettik, ben içime sindiremiyorum. Kaybedilmemesi gereken takımlara kaybettik.''

''Bir süre sonra rahatlığa alşırsanız zirveyi kaybedersiniz. Bu yıl maalesef UEFA Avrupa Ligi'ndeyiz ama bütün bunların bir hesabının olması lazım. Geçen sene de bu sene de Avrupa'da oynarken ligde puan kayıplarımız oldu. Zirvede olmak için el birliği ile çalışmak gerekir. Umarım yarın turu geçeriz ve bunu adım adım gerçekleştiririz. Asıl önemli olan Avrupa'da olduğumuz zaman bu ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek. Dahaiyi olmak için yatırımlar gerekir ve bunun yapılacağını düşünüyorum. Ama benli, ama bensiz.''

''Benim asıl etkilendiğim şey, işimi doğru mu yaptım yanlış mı yaptım? Başarılı olduğum söylenmesi, oralarda görünmek beni daha çok çalışmaya motive ediyor.''

''Keşke hem kendim, hem kulüpler, hem milli takım için ilk 10'un içinde olabilsek. Enflasyon gibi...''

''DÜN GALATASARAY MAÇINDA SON DAKİKALARDA GÖRDÜK''

''Avrupa Ligi'nde güçlü takımların olması normal. Şampiyonlar Ligi'nde olamayanlar, takımların sayısı çoğaldıkça bunu yaşayacağız. Her zaman söyledim, Şampiyonlar Ligi önceliktir, olmazsa UEFA Avrupa Ligi... Dün son dakikalarda Galatasaray Avrupa Ligi'nde olmayabilirdi, daha önce alacağı sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne kalabilirdi. UEFA Avrupa Ligi ülkemizde pek önemsenmiyor ama oyuncularımızı tanıtabilmek için yarınki maç çok önemli.''

''Yarınki maçı kazanıp Avrupa Ligi'nde kim çıkarsa çıksı en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Tabii ki sıkıntılarımız var ama devreye kadar tamamlayabilirsek en iyisini yapacağız.''

BİZİM MAÇIMIZ DA ÖNEMLİ, GALATASARAY'IN MAÇI DA

''Futbolda her türlü oyunun, sonucun olduğunu biliyoruz. Garanti dediğiniz takım kaybedebilir. Her maç önemli. Bu lig için de önemli. Dünyada futbolun buraya gittiğini kabul etmiyoruz. Evet, paralı takımlar daha iyi transfer yapıyor. Bizim bütçeye yakın, hatta daha fazlasında transfer yapan takımlar var, hatta UEFA Avrupa Ligi'nde...''

''Üç yenilgisi almamamız gerekiyordu, biz başarısız olarak görüyoruz ama bu başarısızlığı yenebilmektir başarılı olmak. Bu gruptan çıkmak zor olabilir. Beklentimiz iyi oynayıp kazanmak.''

''Bu maçın önüne diğer maçın geçmesini istemiyorum. Bu hatfa bizim maç da önemli Başakşehir-Galatasaray maçı da önemli. Lig bir maraton, yarış devam ediyor. Ama yarın oynayacağımız bu grubun son maçı. Önce bunu düşünmeliyiz. Bir sıkıntı var, bize çok yapıldı. Galatasaray maçında da Sivas maçında da oldu. Biz hep Perşembe-Pazar, Pazartesi de oynanabilir ama bu maalesef genelde olmuyor.''

''Atiba ile Güven kampta da yoktu bizimle. Hatırlayın, o anda bir iki ay taşıyacak oyuncu kimdir? Şu an Güven'den fazla forvetten fazla defansta orta sahada ihtiyacımız var. O dönem adını söylediğimiz Negredo gitti, listeye boşuna yazdık.''

(Sporx)