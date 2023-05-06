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Spor

Şenol Güneş: Kazanma anlayışını hayata geçiren bütün oyuncularımı tebrik ediyorum

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu.

AA6 Mayıs 2023 Cumartesi 21:57 - Güncelleme:
Şenol Güneş: Kazanma anlayışını hayata geçiren bütün oyuncularımı tebrik ediyorum
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyasor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş, "Olumsuzluğa rağmen oyunu bırakmayan skoru tekrar lehine çeviren, kazanma anlayışını hayata geçiren bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum." dedi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor'a ilk maçta 2 puan kaybettiklerini hatırlattı.

Antalya'ya kazanmak için geldiklerini ifade eden Güneş, "Antalyaspor iyi kapanıp orta sahada baskı yaptı. Biz de yavaş, temposuz oynadık. Top kayıplarımız vardı. Benim dönemimde ilk defa duran toptan gol yedik. Olumsuzluğa rağmen oyunu bırakmayan skoru tekrar lehine çeviren, kazanma anlayışını hayata geçiren bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum." dedi.

Kazanma arzusunun ilk yarıda kötü, ikinci yarıda ise iyi olduğuna dikkati çeken Güneş, bu anlamda mesafe almaları gerektiğini dile getirdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sıralamada üstlerinde olduğunu hatırlatan Güneş, "Biz kendi oyunumuzu oynayıp hep kazanmak istiyorum. Bu maçı kazanınca umudumuz var. Bu takımın gücü de umudu da var. Şampiyonluk başka bir dünya. Ona gitmek için daha olağanüstü çalışmamız lazım. Kendi dönemimizde puanları kaybetmeseydik bugün lider olabilirdik. Futbolda puan kayıpları var." diye konuştu.

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