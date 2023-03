Şenol Güneş: Kazanmaya yeten bir oyun vardı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku kaydetti.

Mücadelin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

90 dakikayı değerlendirerek sözlerine başlayan Şenol Güneş, "Eksik de var artı da var. Nereden baktığınıza bağlı. Başakşehir perşembe günü iyi bir netice aldı. Lige baktığımız da topa sahip olma oranı yüzde 58. Koşu mesafesi olarak da üst düzey bir takım. Onları kontrol edip oyunun ilerleyen dakikalarında hamle yapmayı düşünüyorduk. Oyun beklediğimiz gibi gelişti. Rakibin de iyi tarafları var. İkinci yarı golleri atsaydık daha farklı bir bitecekti, o bir hata. En önemli hatamız hücuma çıkarkenki top kayıplarımız. Bunları iyi yapsak rakip zaten oyundan düşecekti. Düşündüğümüz gibi üst seviyede bir oyun yoktu ama kazanmaya yeten bir oyun vardı. 3 puan aldık. Beşiktaş'a ters gelen bir rakiple oynadık. Bu dönemde oynamak belki bir avantajdı." dedi.

Oyuncuların kazanma isteklerini sahaya yansıttıklarını belirten Güneş, "Gönül isterdi ki hiç hata yapmadan her gittiğini gol atan bir takım olalım. Düşüncemiz bu, her zaman böyle olmuyor. Böyle kaybetseydik üzülürdük. Bugün kazandık. Aboubakar attığı golle oyuna bir renk kattı. Sonuç olarak 3 puan gerekliydi. Daha hızlı ve tempolu oynamamız gerekirdi. Yüksek tempoda olmayan, pas ve top kayıpları olduğu için oyun akışı iyi olmayan ama her ana rakibi ortak ettiğimiz bir maç oldu." açıklamasında bulundu.

Başakşehir karşısında 1 gol ve 1 asistle oynayan Vincent Aboubakar'la ilgili Şenol Güneş, "Fiziksel olarak çok geride başladı. Song geldi milli takımdaki hocası onunla da konuştuk. Benim oyuncumdu. Her gün çalışıyor. Çalışan kazanır. Bocaladı ama daha iyi. Daha iyi bir Aboubakar'ın olmasını bekliyorum. Cenk de böyle olursa rakibin zaten bize gelme şansı olmaz. Maxim de iyi geliyor. Ghezzal artık tamamen düzelecek bu haftadan sonra. Eldeki oyuncularla bir karma yapıp, 1-2 oyuncuyla daha iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlığı nedeniyle kenara gelen Tayyip Talha Sanuç'un durumuyla ilgiliyse deneyimli antrenör şunları söyledi, "Darbe geldi. Diz kısmında olduğu için ne olduğunu şimdi söyleyemeyiz. Yarın bir daha bakacağız. Ona göre bakacağız. Umarım ciddi boyutta olmaz."