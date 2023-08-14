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Spor

Şenol Güneş: Kazanmayı hak ettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu. Maça kazanmak için çıktıklarını vurgulayan Güneş, 'Buraya kazanmak için geldik. Ama o duygularımız tam sahaya yansımadı. Kazanmayı hak ettik maçın geneline bakınca. Daha kolay olabilirdi.' ifadelerini kullandı.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 23:53 - Güncelleme:
Şenol Güneş: Kazanmayı hak ettik
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Sezona kazanarak başlamanın önemini vurgulayan deneyimli teknik adam "İkinci yarıda kazanmak için yeterli pozisyonları bulduk. Geç gelen gol biraz gerginlik yaptı bizde. Bu dönemlerde bunları da yaşayacağız. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İçeride iki maçımız var şimdi, daha güzel bir oyun bekliyorum. Daha gol pozisyonu üreten oyun tarzına ulaştığımız zaman daha iyi olacak. Bugün için olumsuz değil, sezona kazanarak başladık. Olumsuz bakarak gidemeyiz." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Maçın ilk yarısı için taraftarlardan özür dileyen başarılı isim "Bireysel olarak eleştirmek doğru değil. Oyun anlamında, taktik disiplin açısından görevlere bağlı olarak iyi niyetliydiler ama bunu hızlı yapmamız gerekiyor. Neftçi maçında bunu daha iyi yaptık. Bu maçtan uzaktık. Taraftarlardan özellikle ilk yarı için özür diliyoruz." sözlerini sarf etti.

GHEZZAL'IN SON DURUMU

"Şu anda sakat olarak Ghezzal'ın durumu var. Yarından itibaren koşulara başlar ama hafta sonuna ne olur bilmiyorum ama daha iyiye gittiğini düşünüyorum"

TRANSFER SORUSUNA CEVAP!

"Bugün müsabakayı yaptık. Müsabakayla ilgili değerlendirme yapmamda yarar var. Transferle ilgili şu anda muhakeme yapmam doğru değil. Ben de sizin gibi duydum. Gelmeden size bir şey söylemem doğru değil. Bu konuyla ilgili bilgi almak istiyorsanız, yönetimden ve başkandan alabilirsiniz."

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