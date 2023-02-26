Şenol Güneş: Kazansak bile oyunda eksikler vardı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 0-0 berabere kaldıkları Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"

"Kaybettiğimiz 2 puan var. Kazanmamız gereken bir maçtı. Taraftar sahayı doldurdu. Üzüntüleri birlikte paylaştığımız ve maç içerisinde oynayacağımız oyunla, onlarda bir dikkat dağınıklığı olabilirdi. Evet, rakip kapanan bir takımdı. Hızlı, tempolu oynayamayınca rakibin kapanmasını aşamadık. Özellikle ilk yarıda pozisyonlar yoktu. İkinci yarı daha baskılı oynadık. Bir takım verilere bakınca iyi olmamız, maçı kazanacağımız anlamını taşımıyor."

"TELAŞLIYDIK, OLMADI"

"İkinci yarı daha baskılıydık ama tekrar söylüyorum, hızlı, tempolu, top kaybı yapmayan, isabetli ortalar yapan takım olmalıydık. Telaşımız ve oyun yapımız, kazanmaya yeterli olmadı. Seyircinin coşku ve isteğine cevap veremedik. Hakikaten üzüntü verici."

"KAZANSAK BİLE KÖTÜYDÜK"

"Rakibin oyun tarzı, kendilerine göre doğru. İkinci yarı düşmelerini bekliyorduk, öyle oldu ama bizim de şutlarımız azdı, kenar ortalarımız isabetli değildi. Bulduğumuz penaltıyla netice gelebilirdi ama 2 puan kaybettik. Kazansak bile oyunda eksikler vardı. Olmadı yani. Hem maça üzüldük, hem olaylar da üzüntü verici. Üst üste geldi yani."

GHEZZAL'IN SON DURUMU

"Rachid Ghezzal'ın ısınırken kasığında olan sıkıntı hem bizi, hem kendisini üzdü. Takım üzerinde de olumsuz bir etkisi oldu. Ghezzal'ı herkes seviyor. Takımın lideri bir oyuncu. Dele Alli'yi koyduk yerine ama o verimi alamadık. Sadece ondan değil, birçok oyuncumuzdan alamadık. Öndeki oyuncularımızın daha hareketli, daha etkili olması gerekirdi. Oyuncuları eleştirmek doğru değil. Takım olarak 2 puan kaybettik."