Şenol Güneş: Kendi oyunumuzu oynayarak 3 puanı almak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Onur dün bir darbe aldı. O yüzden son anda kadrodan çıkardık. Diğerleri zaten İstanbul'da kaldı. Sakatlık, eksiklik onları konuşmanın bir anlamı yok. Bugün de daha önce nasıl oynuyorsak, aynı oyunla, hücuma savunmayı birlikte yapabilen, rakibe oyun kabul ettirmeye çalışan bir takım olmak istiyoruz. Futbol adına doğruları yapan bir takım olmak istiyoruz." dedi.

3 puan almak istediklerini söyleyen Güneş, "Maçın zorluğunu biliyoruz ama zorlukları aşarak bir yere geldik. Bu maçın zorluğunu görerek ve kendi oyunumuzu da oynayarak 3 puan almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş ayrıca, "Murat Bey'in başkanlığında Adana Demirspor bir çıkış yaptı. Bir alt ligden üst lige çıkardı. Yapılanma içerisinde, iyi bir kadro oluşturdu. Kaliteli oyuncular var. Form olarak en iyi dönemlerini yaşıyorlar. Baktığınızda seyirci ambiyansı, stadyum, her şey güzel. Biz de kendi oyunumuzu oynayıp kazanarak ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.