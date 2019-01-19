Şenol Güneş Konoplyanka transferini istemedi

Beşiktaş'ta transferde flaş gelişmeler yaşanırken son dönemde ismi gündeme gelen Yevhen Konoplyanka'ya Şenol Güneş'ten veto geldi. Ryan Babel'in Fulham'a transferinin ardından kanat transferi için Ukraynalı futbolcu ile görüştüğü iddia edilen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı yönetim ile yaptığı görüşmede Konoplyanka transferine sıcak bakmadığını iletti.

Ryan Babel'in Fulham'a gitmesinin ardından bu bölgeye transfer istemeyen Güneş, "Elimde Quaresma ve Lens var ve bu oyuncular ile devam edebilir. Öncelikli olarak futbolcuların ödemelerini düzenli yapalım ve ihtiyacım olan savunma hattına (sol/sağ stoper) bir takviye yapalım" diyerek Konoplyanka transferini veto etti.

Beşiktaş'ın Konoplyanka transferi için yıllık 2.5 milyon euro bedeli gözden çıkarttığı iddia edilmişti ancak Şenol Güneş'in bu kararının ardından siyah-beyazlı yönetimin nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu olmaya başladı.

(Sporx)