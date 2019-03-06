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Şenol Güneş, Konyaspor maçı öncesi Caner Erkin ve Güven Yalçın'la özel görüştü

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, zorlu Atiker Konyaspor maçı öncesi 3 futbolcusuna özel uyarılarda bulundu.

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Beşiktaş teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Nevzat Demir Tesislerinde gerçekleştirilen çalışmalarda Kayseri deplasmanına götürülmeyen Gökhan Gönül ve Kagawa da katılırken Burak Yılmaz bireysel antrenman yaptı.

Üst üste alınan iki beraberliğin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in Güven ve Caner ile özel bir görüşme yaptığı ve her iki oyuncuya da uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor maçında ağrı ile oynayan Vida'da ise sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Hırvat stoper Atiker Konyaspor maçında sahadaki yerini alabilecek.

Quaresma'nın çalışmalarda çok hırslı olduğu öğrenilirken, Portekizli yıldızın takım çalışmasının dışında özel antrenmanlar yaptığı belirtildi.

Öte yandan Beşiktaş milli arada yardımcı antrenör Guti'ye emanet olacak. Şenol Güneş'in milli takımla çıkacağı iki maç sebebiyle İspanyol çalıştırıcı milli göreve çağırılmayan futbolcular ile yakından ilgilenecek.

(beinsports)

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