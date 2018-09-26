Şenol Güneş'e Ljajic tepkisi! 'Neden aldık?'

Beşiktaş'ta herkes bu defa Kadıköy'den zaferle ayrılmayı bekliyordu. Kötü günler geçiren ve Fenerbahçe'yi yıllar sonra yenmek için belki de en uygun zamandı. Fenerbahçe Kadıköy'de son yılların en etkisiz derbi performanslarından birini sergiledi ama Beşiktaş bu fırsatı değerlendiremedi.

Camiada teknik direktör Şenol Güneş'in cesur davranmadığı gerekçesiyle galibiyetin kaçtığı görüşü hakim. Tecrübeli çalıştırıcının büyük umutlarla transfer edilen Adem Ljajic'in yerine savunması daha ağır basan Oğuzhan Özyakup'u tercih etmesine büyük tepki var. İtalya Serie A'da büyük maçlara oynamaya alışkın olan Ljajic'in yedek bırakılmasına anlam veremeyen bazı yöneticilerin, "Derbide de ilk 11'de başlamayacaksa İtalya'dan 10 numara transfer etmenin ne anlamı var" şeklinde Başkan Fikret Orman'a dert yandığı öğrenildi.

FİKRET ORMAN DA KIZGIN

Öte yandan geçen sezon büyük başarıların elde edildiği Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu deplasmanlarda dahi atak futbolu tercih eden Şenol Güneş'in, Kadıköy'de öncelikle savunmayı ön planda tutması da camiada tepkiye sebep oldu.

Yöneticilerin de oyundan kopmuş olan son yılların en kötü Fenerbahçe'si önünde elde edilen 1 puana hiç sevinmedikleri öğrenildi. Kadıköy'deki 14 yıllık galibiyet hasretine son vermek için en uygun maçın değerlendirilemediğini düşünen Başkan Fikret Orman'ın da sonuçtan dolayı son derece üzgün ve kızgın olduğu gelen bilgiler arasında.

Bu arada 1-1'lik beraberliğin ardından gelen tepkiler, teknik direktör Şenol Güneş'in de canını sıkmış durumda. Elinde Larin, Love ve Mustafa Pektemek gibi golcüler olmasına rağmen Güneş'in Babel'i santrfora çekmesi, yönetime bir mesaj olarak gösteriliyor.