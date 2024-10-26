Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle iyi bir rakiple oynuyoruz. Kendi sahasında agresif, seyirci coşkusu olan, koşan bir takım. 2-3 yıldır iyi bir çıkış yaptılar, organizasyonları iyi. Süper Lig'e çıktıktan sonra güvenli oynamaları artıları. İki takım için de zor bir maç. Koşan, çalışan, dikkatli olan takım öne çıkacak."

"Rakibi hem oynatmamak hem de kendisi oynayan bir takım olmak istiyoruz. Bunları sahada görmek istiyoruz. Bunları yapan oyuncularla devam edeceğiz."