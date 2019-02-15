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Şenol Güneş, Malatya'da Quaresma'yı yedek oturtacak

Sözleşmesi feshedilemediği için Beşiktaş'ta kalan Portekizli yıldız Quaresma bugün maça kulübede başlayacak. Şenol Güneş, skorun durumuna göre Quaresma'dan faydalanmayı planlıyor.

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Ricardo Quaresma döndü dolaştı takımda kaldı, sonunda da takımla birlikte Malatya deplasmanına götürüldü.

Ara transfer döneminde ayrılmak istediğini bildiren ancak yapılan görüşmelerde sözleşmesi feshedilemediği için takımda kalan Portekizli yıldız formasına kavuşuyor.

BB Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart görünce iki maç ceza alan Portekizli oyuncunun bugün Evkur Yeni Malatyaspor maçına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in son iki haftada kazanan takımı bozmak istemediği ve Quaresma'yı skorun gidişatını göre ikinci yarıda oyuna alabileceği öğrenildi.

Aynı düşünceyle Kagawa'yı da yedek kulübesinde bekletecek olan tecrübeli çalıştırıcı sol kanat için kararsızlık yaşıyor. Güven Yalçın'ın geçtiğimiz hafta Bursaspor karşısındaki hücuma olan katkısından memnun olan Güneş'in, zorlu Malatya deplasmanında savunmaya daha çok yardımcı olacağı için Caner Erkin'i de düşündüğü ve kararını maç öncesi yapılan son toplantıda vereceği öğrenildi. Öte yandan sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon sebebiyle antrenmanlara çıkmayan Oğuzhan Özyakup bu akşam oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

(Türkiye)

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