Şenol Güneş Medel'in yetiştirilmesini istedi

Beşiktaş'ta kadro sıkıntısı! Teknik Direktör Şenol Güneş'in Ankaragücü maçından sonra izin verdiği Beşiktaşlı futbolcular günü dinlenerek geçirdi. Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Sarpsborg'la perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 16.00'da yapacağı antrenmanla başlayacak.

Kartal'da kritik maç öncesi Pepe, Medel, Babel, Gökhan Gönül, Adriano, Lens, Roco ve Gökhan Töre'nin sakatlıkları bulunuyor. Şenol Güneş bugünkü antrenman öncesi sakatların durumuyla ilgili sağlık heyetinden rapor alacak.

ŞENOL GÜNEŞ'İN MEDEL TALEBİ!

Güneş, Sarpsborg'dan sonra Galatasaray'la karşılaşacak olmaları nedeniyle eldeki kadrodan en iyi verimi almaya çalışacak. Atiba ve Güven'in UEFA listesinde yer almaması nedeniyle Sarpsborg karşısına farklı bir kadro çıkaracak olan deneyimli hocanın Gary Medel'in maça yetiştirilmesini istediği aktarıldı. Ankaragücü maçı öncesi ısınırken adalesinde ağrı hisseden Medel'in durumu Salı günü netlik kazanacak.

(Milliyet)