Şenol Güneş milli takımdaki 10 numarasını buldu

Lucescu ile yolların ayrılmasından sonra milli takımın başına geçirilen Şenol Güneş göreve başladı bile. Dün Riva tesislerine gelerek çalışmalara başlayan ve genel durum hakkında bilgi alan tecrübeli teknik adamın 22 ila 25’inde oynanacak olan Moldova – Arnavutluk maçlarının kadrosunu şekillendirdiği öğrenilirken, deneyimli çalıştırıcının tabelaya ilk olarak Deniz Türüç’ü yazdığı belirtildi.

ŞENOL GÜNEŞ DENİZ TÜRÜÇ'Ü YAZDI BİLE

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Geçtiğimiz hafta sonu Kayserispor deplasmanına giden ve 26 yaşındaki yıldız futbolcunun oyununa hayran kalan Şenol Güneş’in Deniz Türüç’ü kadroya dahil edeceği öğrenilirken, Beşiktaş maçında 1 gol atan oyuncunun 3.kez milli takım forması giyeceği ifade edildi. Süper Lig’de oynadığı 17 maçta 3 gol 4 asistlik performans ortaya koyan Deniz Türüç’ün adı sık sık Galatasaray’la anılırken, başkan Erol Bedir’in oyuncu için 10 milyon euro’dan aşağıya inmemesi transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

'BELHANDA GİTSİN DENİZ GELSİN' TEPKİSİ

2-2 biten Kayserispor maçından sonra Hikmet Karaman’ın özel olarak tebrik ettiği Deniz Türüç, Galatasaray taraftarlarının da istediği bir futbolcu olarak göze çarparken oyuncu için sosyal medyada ‘Satın Belhanda’yı alın Deniz’i’ yorumlarının fazlalığı dikkat çekiyor.