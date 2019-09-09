28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7222
  • 6,3137
  • 277.474
  • 100085
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Şenol Güneş'ten Moldova maçında revizyon kararı

Andorra maçında bazı oyuncularından performansından memnun olmayan teknik direktör Şenol Güneş, Moldova deplasma- nında revizyona gidecek. Hakan, İrfan Can, Cenk Tosun, Güven ve Umut Meraş kızağa çekilecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

A Milli Takımımız Andorra’yı son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenerek H Grubu’nda puanını 12’ye çıkardı ve 2020 Avrupa Şampiyonası yürüyüşünü sürdürdü... Ancak, Ay-Yıldızlılar’ın oynadığı oyun taraftarlar kadar teknik direktör Şenol Güneş’i de tatmin etmedi. Zayıf rakibi karşısında oyuncularından farklı bir galibiyet bekleyen Güneş, alınan skor ve gösterilen performans sonrasında radikal kararlar almaya karar verdi. Güneş, Moldova maçında ilk 11’de değişikliğe gidecek.

CENK KULÜBEYE ENES 11’E

Tecrübeli çalıştırıcı ilk olarak 11’de başlattığı Güven’i kızağa çekecek ve Kenan Karaman’ı sahaya sürecek. Güneş, çok çalıma giren ve bireysel oynayan İrfan Can’ın yerine ise Ozan Tufan’ı monte edecek. Umut’un forması da Emre Kılınç’a gidecek. Şenol Güneş en önemli değişikliği ise ileri uçta yapacak. Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun’un performansını düşük bulan kurt çalıştırıcı, Cenk’in yerine Enes Ünal’ı, Hakan’ın yerine ise Yunus Mallı’yı Moldova maçında oynatacak.

(Güneş)

Bursa´da can pazarı kamerada: Böyle takla attı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ülke gizemli katamaranı konuşuyor: Türk bayraklı Atik Bey’in sırrı

Ülke gizemli katamaranı konuşuyor: Türk bayraklı Atik Bey’in sırrı

Erzurum'da feci kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'da feci kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın Jorge Mendes'e ödeyeceği menajerlik ücreti belli oldu

Galatasaray'ın Jorge Mendes'e ödeyeceği menajerlik ücreti belli oldu

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Hizbullah duyurdu: İsrail'e ait İHA'yı düşürdük

Hizbullah duyurdu: İsrail'e ait İHA'yı düşürdük

Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

PKK'nın sözde 'gizli gücü' 2 terörist yakalandı

PKK'nın sözde 'gizli gücü' 2 terörist yakalandı

Cezaevinden izinli çıktı, Halit’i öldürdü

Cezaevinden izinli çıktı, Halit’i öldürdü
 

POPÜLER HABERLER

Akıncı İHA´nın tam güç motor testi yapıldı

Akıncı İHA´nın tam güç motor testi yapıldı

İmece usulü hazırlanıyor! Açık alanda kurutuluyor...

İmece usulü hazırlanıyor! Açık alanda kurutuluyor...

Arkeologlar bile şaşırdı! 2100 yıllık iPhone bulundu

Arkeologlar bile şaşırdı! 2100 yıllık iPhone bulundu

Bebeğin yanağından çıkan şey şaşkınlık yarattı!

Bebeğin yanağından çıkan şey şaşkınlık yarattı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA