Şenol Güneş: Ne olursa olsun 3 puanı hak ettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbulspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"ÇOK TOP KAYBIMIZ VAR"

"Pas yüzdemiz, orta yüzdemiz düşündüğümüzün altında. Çok top kaybımız var. Kırk taneye yakın orta açtık ama isabetsiz olanlar vardı. Daha etkili olabilirdi."

"BECERİLİ OYUNCULARI KULLANAMADIK"

"Oyun beklenen şekilde başladı. İstanbulspor alanında kalıp kontraya çıkmayı düşünüyordu. İlk yarıda buna izin vermedik. Rakip sahaya çok yavaş gittik. Ortaları ve oyun hızını daha iyi yapmamız lazımdı. Dikine paslar, derine paslar, kenara atılan paslar daha etkili olabilirdi. Şut atamadık, ikiye bir yapamadık, becerili oyuncuları kullanamadık. Ancak, kontrol bizdeydi. Her an gol gelebileceğini hissediyorduk. Duran toptan geldi gol. İkinci yarıda ikinci gol, atılan şutla geldi."

"RAKİBE FIRSATLAR VERDİK"

"Oyun daha rahat olmalıydı ama rakibe kontra fırsatları verdik. Bu bana biraz tuhaf geldi. Rakip sahada oynuyoruz. 0-0'ken vermediklerimizi 2-0'dan sonra verdik. 2-1'den sonra koptuk. 80'den sonra toparladık. 2-1'den sonra oyun disiplini, pozisyonlar, konsantrasyonlar kayboldu. Oyun kontrolsüzdü ama Redmond ile kazandık."

"3 PUANI HAK ETTİK"

"Top kayıplarını azaltan, rakibe baskılı olan, etkili ataklar yapan bir takım olmamız lazım. İyi taraf, 3 puan almaktı. Ne olursa olsun 3 puanı hak ettik. Rakibin kendine güveni var. İyi pas yapıyor. Çabuk oynuyor. Son 3 haftada bunu iyi yapmışlardı. Kötü takım değiller. Biz Sivas'a kaybetik, İstanbulspor 3 tane attı."

RACHID GHEZZAL SÖZLERİ

"Rachid'in gelmesi iyi oldu. Tayyip ve Masuaku'nun bir sakatlıkları var. Onları dışarı aldık. Masuaku'da geç kaldık. Tayyip'in durumu milli takımı etkiler mi, bilemiyorum. İnşallah çok önemli çıkmaz. Temennimi budur. Futbol bu. Islak bir zemin. Çok şut atılması gerekiyordu, az şut attık. Denemedik dahi. Şut atınca da goller geldi."

MİLLİ TAKIM ARASI

"Milli takım arasında 14 oyuncu bizimle olmayacak. Ana iskeleti teşkil ediyorlar. Gelişleri geç tarih. Benim tesadüfümdür bu. Fenerbahçe ile derbinin oraya rastlaması iyi olmadı. Çarşambaya kadar izin verdik oyunculara. Hafta sonu da bir hazırlık maçı yapacağız."