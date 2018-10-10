Şenol Güneş neşteri vuracak

SÜPER Lig’de zirve mücadelesi veren Beşiktaş’ta değişim başlıyor. Milli takımlara 12 oyuncu veren Siyah-Beyazlılar’da Göztepe maçı için bugün başlayacak idmanlarda Teknik Direktör Şenol Güneş’in kadroya neşter vuracağı ortaya çıktı. 65 yaşındaki teknik adam öncelikle cezalı Vida’nın yerine stopere Medel’i monte edecek. Orta sahanın göbeğinde Atiba-Oğuzhan ikilisi yer alacak. Solda Babel oynayacak. Sağda Q7 ile Lens çekişiyor. Ljajic’e son bir kez şans verilecek. Forvette ise Vagner Love yer alacak.