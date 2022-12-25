Şenol Güneş: Netice almamız gerek

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK karşılaşması sonrası görüşlerini aktardı.

İşte Şenol Güneş'in sözleri:

"NETİCE ALMAMIZ LAZIM"

"Maça 0-0 başladık, gol yemeden atacağımız gollerle 3 puanı hedefledik. Ancak, ikinci yarının sonunda attığımız golle 1 puan aldık. Üzüntü verici, 2 puan kaybettik. Oyun üstünlüğümüz, oyuna daha çok hakim olmamızın bir anlamı yok. Netice almamız gerek."

"KONTROLÜ KAYBETTİK"

"İlk yarıda daha kontrollüydük. Hücumda etkili olamadık. İkinci yarıda hamleleri yaptık. Savunmada beklenmeyen şekilde pozisyonlar verdik. Burada hata yapınca rakip gol buldu. Rakip gol bulunca kontrolü kaybettik. Son bölümde ataklar yaptık ama yeterli değildi. Daha istekli, daha becerili şekilde sonuç almalıydık."

"BİZİM İÇİN KAYIP 2 PUAN"

"Rakip zaten kontrollü oyun için çıkmıştı. Kontralarla etkili olmaya çalıştılar. İlk yarıda o izni vermedik ama ikinci yarı o kontrolü kaybettik. Hücuma gittik ama etkili olamadık. Daha net pozisyonlar bulmamız gerekiyordu. Golü yedikten sonra oyuncuların isteği ve gayretiyle gol bulduk. 1-0 ve sonrasındaki dönemde gol de yiyebilirdik. Kontrol azlaştı. Kayıp 2 puana neden oldu."

"HAREKETLİ OLMAK GEREK"

"Duran toplarda da etkili olamadık. Golde Arthur Masuaku güzel kesti. Duran toplarda öyle olmadı. Gedson, N'Koudou ve Redmond'un duran topları etkisizdi. Savunma yapan takımlara hızlı şekilde pas yaparak, öne ve dikine oynayarak hareketli olmanız gerekiyor. Rakip zaten sizi ikinci bölgede bekliyor."

"DOĞRU BULMUYORUM"

"N'Koudou iyi başlamıştı. Hem kendini, hem bizi bozdu. İyi de başladı. Rakibin boş alanında birebirler ile etkiliydi. Ne oldu bilmiyorum, rakiple itiştiler. Orada oyunu kaybetti. Oyundan koptu. Rakibin hırsını artırdı. Doğru bulmuyorum. Ne yaptı bilmiyorum. Ben bir şey yapmadım diyor. Ben de tam göremedim."